Liberati (Difesa Minori) per i decessi improvvisi torna a chiedere con urgenza i dati sulla mortalità in Abruzzo dal 2013

Domenico Liberati, segretario generale del comitato etico "Difesa minori", torna a chiedere, a carattere di urgenza, i dati sulla mortalità in Abruzzo da giugno 2013 a giugno 2023.

«Per stabilire l'andamento nella regione Abruzzo dei dati di mortalità nella fascia 0-14», spiega a LaPresse Liberati, coordinatore del movimento che ha chiesto l'attivazione di un registro delle morti improvvise, con diversi interventi, in commissione regionale sanità, del consigliere regionale Marco Cipolletti.

Il gruppo è impegnato per ottenere che vengano garantiti screening e monitoraggi cardiaci per i giovanissimi abruzzesi della fascia d'età zero quattordici.

«Il dato richiesto è solo quello della mortalità e dell'età del deceduto, scevro da ogni altro dato incluso quello della classificazione Icd10», conclude il coordinatore, «si precisa soprattutto che la richiesta riveste carattere di urgenza». Il Comitato attende, da tempo, un intervento e una risposta anche dalla garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Maria Concetta Falivene.