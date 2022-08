Tanti i danni causati dal vento: gli operatori a lavoro dalle quattro per pulire e rimettere in sicurezza la città [FOTO]

Non ha risparmiato Pescara il forte vento che stanotte ha visto i vigili del fuoco impegnati in ben 40 interventi in tutta la provincia.

Dalle quattro di questa mattina i mezzi degli operatori di Ambiente, della polizia municipale, del settore manutenzioni e della protezione civile, sono impegnati a rimettere in sicurezza diverse zone della città dove soprattutto la caduta di alberi e rami, ha creato diversi problemi. Le foto pubblicate dal sindaco Carlo Masci che li ringrazia per quanto stanno facendo, parlano chiaro su quello che è successo stanotte. Un grazie testimoniato anche da alcune foto che mostrano il ripristino dei luoghi dopo le operazini di pulizia.