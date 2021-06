Danneggiato il murales dedicato a Willy Monteiro: vandali in azione anche su un altro disegno di Ipman [FOTO]

Vandali nuovamente in azione a Pescara. Il murales dedicato a Willy Monteiro che si trova in via Firenze, la notte scorsa è stato oggetto di un nuovo danneggiamento, a pochi giorni dal primo. Questa volta però gli autori hanno completamente coperto l'immagine, realizzata dall'artista Ipman, in ricordo del giovane ucciso a Colleferro nel settembre 2020.

E anche un'altra opera di Ipman, un disegno realizzato all'angolo fra via Milano e via Trieste, dal titolo "I can't breathe" è stata completamente oscurata con dello spray nero, presumibilmente dagli stessi autori degli altri atti vandalici.

(in basso il danneggiamento fra via Milano e via Trieste)