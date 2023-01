È pescarese il primo nato del 2023 in Abruzzo: benvenuto Daniele

È pescarese e si chiama Daniele il primo nato del 2023 in Abruzzo. Il bambino, figlio di una coppia di Roccamontepiano (in provincia di Chieti), è venuto alla luce proprio allo scoccare della mezzanotte nel reparto di ostetricia dell'ospedale “Santo Spirito”.

I suoi genitori sono Maria Cecilia Faieta e Matteo Conti. Dunque il piccolo Daniele Conti è ufficialmente il primo bimbo che si affaccia alla vita in questo nuovo anno. Nel nostro nosocomio ci sono stati ben 7 nuovi nati, come non accadeva da tempo. Che questo dato possa essere di buon auspicio per il 2023 appena iniziato.