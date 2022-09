Le “Cinque stelle d’Oro della Cucina” allo chef pescarese Daniele Colasante

Lo chef pescarese Daniele Colasante ottiene le “Cinque stelle d’Oro della Cucina”.

Lo chef di Pescara è infatti uno dei premiati dall’Accademia Italiana Cuochi con il riconoscimento delle “Cinque stelle d’Oro della Cucina”.

Un alto riconoscimento a uno chef che ha sempre dimostrato passione e dedizione nello svolgere il proprio lavoro, come testimoniano Stefano e Marco, titolari del ristorante Da Stefano di Francavilla al Mare, l’attività in cui il cuoco pescarese lavora da più di quindici anni.

Per ottenere il premio, i candidati hanno dovuto presentare una propria ricetta di un piatto; Moscardino cotto a bassa temperatura su un bauletto di melanzana caramellata: è grazie a questo piatto che Daniele Colasante sarà premiato dall’Aic a Firenze il 18 ottobre. Così come ha dichiarato il presidente nazionale dell’associazione italiana cuochi, il premio vuole essere una spinta per continuare quotidianamente con lo stesso impegno a diffondere la buona cucina nel mondo.