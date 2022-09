Dalla Asl l'elenco dei medici di base che cessano la convenzione per il mese di ottobre

La Asl di Pescara ha comunicato l'elenco dei medici di medicina generale che a partire dal primo ottobre cesseranno l'attività in convenzione. Si tratta di Vincenzo Pardi per l’ambito territoriale di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino; e di Bayissie Letta Erege per l'ambito territoriale di Pescara. Per questo, la Asl invita gli assistiti di questi medici a scegliere un altro medico di medicina generale (Mmg) operante nell’ambito dell’Azienda, anche al di fuori del proprio ambito territoriale legato alla residenza o domicilio, previa accettazione da parte del medico interessato.

Per la scelta è disponibile il portale della Regione Abruzzo https:https://https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login o recandosi nell'ufficio scelta e revoca del Cers della Asl di Pescara. Le informazioni per questa operazione comprese le linee guida della Regione sono riportate sul sito https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=8&idSezione=11