Dall'Arta una app per segnalare miasmi e molestie olfattive a disposizione dei cittadini abruzzesi

Una app per tutti i cittadini abruzzesi, dove segnalare la presenza di miasmi e molestie olfattive. Si chiama Nose, il progetto "Network for Odour Sensitivity" presentato dall'Arta, l'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente che consentirà di mappare in tempo reale eventuali criticità segnalate dai cittadini ed intervenire prontamente. Come spiega il diretto Maurizio Dionisio, migliorerà il contesto ambientale risolvendo quotidianamente i problemi sollevati dai cittadini.

"E uno dei problemi che più volte si è presentato è stato quello degli odori, o meglio delle puzze, dei miasmi di varia natura che infastidiscono la popolazione. Non avevamo fino ad oggi uno strumento tecnico e scientifico che ci aiutasse. Ora l'Arta si è dotata di questo sperimentale sistema che i tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di Arpa Sicilia e di Arta Abruzzo questa mattina hanno illustrato. Si tratta di una App che sarà a disposizione dei cittadini per la segnalazione puntuale di questo problema. Ricordo quanto accaduto, per esempio, a Carsoli, con mesi di appostamenti per capire da dove arrivassero questi miasmi, ma poi anche altri casi in Abruzzo. Venivamo chiamati, ma non sempre la risposta tecnica poteva essere puntuale perché bastava una corrente di vento per allontanare il problema. Ecco quindi che con questo strumento oggi potremo essere efficaci".

Il project manager dell'App Nose disponibile al link https://nose-cnr.artaabruzzo.it/ ha spiegato:

"Abbiamo sviluppato un complesso tool modellistico per inserire nuove informazioni sulla diffusione di miasmi olfattivi che andrà ad integrare il tracciamento delle traiettorie percorse dalle sostanze odorigene". Le centraline di campionamento automatico saranno installate in zone particolarmente critiche inizialmente solo nelle province di Teramo e dell'Aquila, successivamente saranno estese alle province di Pescara, Chieti e alla zona di Vasto/San Salvo.