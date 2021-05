“Da zero a Liga”, il tributo a Ligabue che ha conquistato anche l'Abruzzo

Sono di Milano e hanno già conquistato i fans di Ligabue di tutta Italia, Abruzzo compreso. I “Da zero a Liga” si esibiscono con l’idea molto chiara di proporre, totalmente dal vivo, un omaggio musicale al rocker di Correggio, del quale sono grandi fan. Uno show rodato da oltre 110 date l’anno nei migliori club e feste d’Italia, curato sotto ogni aspetto, con attenzione maniacale per i suoni e gli arrangiamenti che si fondono perfettamente con la grande somiglianza vocale del cantante a Luciano Ligabue.

Un tributo che in passato ha fatto tappa con successo anche a Pescara, e che guarda al domani con qualità, dinamismo, professionalità e allegria, che unita alla giovane età ne fanno una band di sicuro successo. Allo spettatore non resta che chiudere gli occhi e, per un attimo, si troverà immerso nell’atmosfera di un vero concerto del Liga. I ‘Da zero a Liga’ suoneranno a Chianciano, in Toscana, il prossimo 19 giugno in occasione del contest “Promuovi la tua musica”. E per il futuro c'è sempre la nostra città che aspetta di poterli riabbracciare.