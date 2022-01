Da lunedì il nuovo mercato dello stadio in viale Pepe-via D’Avalos, le modifiche previste

Sarà operativo da lunedì 24 gennaio il nuovo mercato rionale dello stadio di viale Pepe e via D'Avalos a Pescara.

A stabilire la nuova conformazione è stata un'apposita delibera della giunta comunale.

Come fanno sapere dal Comune, la diversa fisionomia degli spazi è dovuta alla presenza di cantieri stradali (rotatoria tra via Pepe e via Marconi) e del cantiere, di prossima attivazione nel piazzale tra stadio Adriatico-Cornacchia, stadio Flacco e Circolo tennis, per la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque piovane (da parte di Aca); nonché al maggior rispetto delle linee guida regionali relative alle misure anti covid-19 e di sicurezza; ma anche alla volontà, condivisa con gli operatori commerciali, di apportare quei miglioramenti logistici complessivi di cui è stata rilevata la necessità. La diversa disposizione è il frutto di un articolato studio da parte degli uffici preposti.

Quello che a tutti gli effetti diventa un nuovo mercato si snoderà nel modo che segue: in via Pepe, nella zona ricompresa tra il su citato piazzale e l’incrocio con via D’Avalos; tra lo stesso incrocio e fino alle propaggini dell’edificio storico Aurum; nel tratto di via Elettra, zona curva sud dello stadio Adriatico; nel piazzale tra i due campi sportivi, al netto dell’area di prossima attivazione del cantiere su descritto.

Il mercato sarà formato complessivamente da 263 posteggi, così ripartiti: 198 posteggi del settore non alimentare; 33 posteggi per produttori agricoli; 3 florovivaisti; 29 posteggi del settore alimentare (dei quali n. 6 da mettere a bando), salvo eventuali revoche in corso che farebbero confluire a loro volta i relativi posteggi in una prossima procedura di bando di assegnazione.

Invece gli orari del mercato rimarranno sempre gli stessi.