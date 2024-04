Più episodi di bullismo e cyberbullismo e meno sensibilità dei giovani verso il fenomeno: l'incontro all'alberghiero

Tornano a crescere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo dopo lo stop determinato dal covid e soprattutto scende la sensibilità dei ragazzi verso i fenomeni: è passata dall'83 all'81 per cento. “Soprattutto è diversa la percezione della problematica tra studenti e docenti, perché spesso tali episodi gravissimi si verificano fuori dal contesto scolastico, ma il mondo della scuola deve continuare a essere capace di intercettare ogni genere di segnale per intervenire in modo tempestivo, affinché i nostri ragazzi non debbano sperimentare mai la sensazione dell’essere spettatore passivo né, peggio, vittima”.

A dirlo fornendo i dati è stata l'ispettrice dell'ufficio scolastico regionale Gabriella Liberatore nel corso della seconda edizione della celebrazione della giornata nazionale di contrasto al bullismo e il cyberlbyllismo promossa dal Club servie Kiwanis (distretto Italia San Marino) e tenutosi nell'Officina del gusto dell'alberghiero De Cecco.

Un appuntamento organizzato nell'ambito del Safer nternet day 2024, la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi della rete, che ha visto la partecipazione di 42 istituti scolastici collegati online, con 11mila studenti e 482 classi.

Nel ricordare l'importanza della scuola come luogo di aggregazione, condivisione e crescita umana e spirituale, Liberatore ha rimarcato che la parola bullismo in olandese significa addirittura “amico intimo”, “fratello”, quindi, ha sottolineato “il fenomeno è qualcosa che scatta tra persone intime, vicine, che arrivano a essere nemici. A oggi non esiste una definizione netta di bullismo, è ancora un fenomeno dai confini labili, esiste invece la definizione di cyberbullismo grazie alla legge 71”.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Da tre anni – ha sottolineato - va avanti un monitoraggio costante attraverso la somministrazione di un questionario agli studenti: il primo dato ci dice che a rispondere al questionario sono soprattutto gli studenti dei licei, tra gli Istituti tecnici la percentuale scende tra il 25-30 per cento, gli Istituti Professionali scendono in modo radicale; nell’ultimo triennio la percentuale dei ragazzi vittime di bullismo è salita dopo il calo registrato nel periodo covid.

“Per quanto riguarda la percezione del fenomeno nel clima scolastico, è stato chiesto ai ragazzi quanto nella scuola gli studenti fossero sensibili al tema del bullismo, nel periodo 2020-2022 c’era una percezione di attenzione dell’85 per cento che scende all’81 per cento nel 2022-2023, quindi anche la scuola non è più percepita come il luogo sicuro – ha detto ancora Liberatore - Poi la percezione dei docenti è diversa da quella degli studenti, perché spesso il fenomeno si consuma fuori dalla scuola, ma poi nella scuola deve trovare la sua comprensione. Gli episodi di prepotenza coinvolgono un numero considerevole di ragazzi, soprattutto nel faccia a faccia, il bullismo supera il cyberbullismo, la maggior parte degli episodi non arriva all’attenzione dei docenti, ed emerge la grande difficoltà nell’accettare le diversità e assumere una forma di rispetto nei confronti dei compagni”.

“Con i ragazzi è fondamentale parlare di bullismo e cyberbullismo – ha detto rivolgendosi ai giovani Modesto Lanci, chari della giornata Kiwaniana -: sapete cos’è, lo vedete nella vita quotidiana, ma ora è fondamentale capire le problematiche dietro, come uscirne e cosa non fare per favorire il fenomeno, ovvero cosa fare per non essere né bulli né spettatori, perché i bulli sono tali, ma tutti coloro che fanno finta di non vedere per paura, per accondiscendenza, perché non vogliono essere tirati dentro, sono dei corresponsabili, tutti dobbiamo conoscere il problema, capirlo e il bullismo lo riusciamo a sconfiggere nel tempo”.

Presente anche la garante dell'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene la cui partecipazione è stata sottolineata dalla dirigente scolastica Alessandra Di Pietro ricordando che “ha lavorato alla redazione di una legge regionale per il contrasto al bullismo che riafferma i punti fondamentali della legge nazionale. Questo – ha aggunto - vuole essere un momento di dialogo, di riflessione e confronto, di formazione e autoformazione. Il compito della scuola - è quello di creare relazioni positive, un clima emotivamente sano nella scuola, di creare belle relazioni tra studenti e tra studenti e docenti. Il compito scuola non piò essere solo di repressione, di dare solo sanzioni esemplari – ha proseguito -, ma dev’essere quello di prevenire ascoltando, comprendendo le dinamiche nella classe e nella comunità educante, deve educare al rispetto delle persone, di tutti, vivere in modo relazionale”.

“Posso affermare che finalmente noi adulti abbiamo compreso che il metodo adottato sino a oggi della paternale nei confronti dei giovani non ha portato alcun risultato – ha quindi detto la garante -. I veri protagonisti sono i ragazzi e il loro interagire nelle dinamiche di affermazione della personalità vissute anche da noi adulti, solo che poi abbiamo dimenticato tutto, e nel dimenticare abbiamo cominciato a porci al di sopra del pulpito. Tra i ragazzi avviene il bullismo, per noi adulti è mobbing, solo se ricominciamo a dare l’esempio ai giovani come riferimento con autorevolezza, potremo riacquisire il ruolo di guida e di luce”.

“Il bullismo come il mobbing è una manifestazione di debolezza - ha detto ancora Falivene -, il bullo nella classe lo identificate subito, è una persona fragile che per sentirsi importante deve rendere ridicole le azioni altrui, ma è un arrogante, e se lo trasponete da adulti, sono i camorristi, ovvero è un bullo che vuole imporre se stesso attraverso la violenza, la forza, che non porta da alcuna parte. Quello che vi distingue è la solidarietà, l’umanità”.

La dirigente Di Pietro ha quindi ricordato che dal 2020 con la professoressa Rosa De Fabritiis l'alberghiero si è dotata di uno sportello per il contrasto al bullismo e il cyberbullismo, mentre Gian Mauro Placido, direttore dell'area tecnica per la sicurezza cybernetica Abruzzo della polizia ha quindi consegnato il vademecum per l'uso consapevole dei social. “Internet è una rete pubblica alla quale tutti accedono, attiva 24 ore su ventiquattro, sette giorni su sette, che non è governata. Un video problematico non può essere rimosso da un provvedimento giudiziario e la sua permanenza in rete può sempre determinare un effetto devastante”, ha ricordato ai ragazzi.

“Ecco perché è importante capire che certi contenuti non vanno mai messi in rete. Il bullismo c’è sempre stato, è caratterizzato da forme di violenza ma ha uno spazio-tempo circoscritto: il cortile di scuola, il bagno di scuola, il tempo è l’ora di ricreazione. Il cyberbullo invece – ha concluso - si connette a qualunque ora, quindi c’è la reiterazione della violenza anche da parte di chi non si rende conto di essere imputabile, dunque perseguibile per legge, già dai 14 anni in poi”.

All'incontro hanno partecipato anche la psicologa Raffaella Pia Papagno; Margherita Trua, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo ‘Peano-Rosa’ di Nereto; Francesco Garaffa, governatore del Kiwanis; Tiziana Venditti e Daniela Puglisi per l'ufficio scolastico regionale; Antonio Mariano di Anpe, Angela Catalano già Governatrice del Kiwanis Italia; il presidente di Medea Francesco Longobardi; Simona Di Salvatore dirigente scolastica istituto comprensivo 1 di Chieti; i rappresentanti del consiglio d’istituto Antonio Consalvi; l’avvocato Valeria Toppetti; il presidente del tribunale ecclesiastico Abruzzo e Molise Don Antonio De Grandi; Monia Scalera consigliere della commissione Adozioni internazionali; Teresa Ascione garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Pescara e i rappresentanti dell’associazione Kiwanis oltre agli studenti con le classi prima sezione B e seconda sezione H, le quinte B di sal e C indirizzo gastronomia.