Curre curre: il nuovo brano di Setak

In uscita il prossimo 5 aprile il nuovo brano del cantautore abruzzese Setak: Curre curre. Il cantautore abruzzese che si è fatto conoscere per la sua abilità unica di unire il dialetto della sua regione al blues, al folk d’oltreoceano e ai suoni del mondo torna con una nuova canzone che anticipa Assamanù, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 3 maggio.

Una ballata sussurrata, dalle sonorità dolci e delicate con un testo amaro e doloroso: “L’idea emotiva di questo brano è nata quando ho vissuto a Londra una decina di anni fa – racconta Nicola Pomponi, vero nome di Setak. Mi ero messo da parte un po’ di soldi prima di partire pensando fossero sufficienti a stare bene per un po', ma nel giro di un paio di mesi mi sono ritrovato improvvisamente nel gradino più basso della società. Questa esperienza mi è servita per immedesimarmi in un contesto ovviamente molto più grave del mio che per quanto potessi stare male ero sempre un occidentale in cerca di qualcosa a Londra. Musicalmente – continua - è uno dei brani più grezzi del disco e mi sono reso conto durante le registrazioni che la sua forza stava proprio nell’incertezza delle prime take. La versione definitiva del brano conserva la crudezza, i rumori e la fragilità della prima bozza”.

Tra tradizione e grande canzone d’autore il brano mescola anche questa volta il dialetto abruzzese a un sound internazionale, vero e proprio ‘marchio di fabbrica’ del sodalizio creato tra Nicola Pomponi e Fabrizio Cesare, che cura la produzione anche di tutto il nuovo lavoro come era stato per i primi due album di Setak, Blusanza e Alestalé.

Setak presenterà in anteprima Assamanù in un mini tour europeo che partirà da Parigi il 6 aprile, per poi proseguire in tutta Italia dal 3 maggio, queste le prime date confermate:

6 aprile – Parigi – Lebalrital

11 aprile – Amsterdam – ‘Skek

12 aprile – Bruxelles – La Piola

14 aprile – Liegi – L’Aquilone

15 aprile – Bruxelles – The Music Village

3 maggio – Bologna – Nasau

11 maggio - Roma - Largo Venue

16 maggio – Chieti – Teatro Marrucino

8 giugno - Elice (PE) - Festival di Elice

29 giugno - Navelli (AQ) - Paesi Narranti

11 luglio – Castel Maggiore (BO) – Condimenti Off

8 agosto – Basciano (TE)

9 agosto – Spoltore (PE) – Note sotto le stelle

*calendario in aggiornamento