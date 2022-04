Marsilio e Verì sull'accoglienza dei pazienti ucraini: "Dall'Abruzzo grande prova di solidarietà"

“L’Abruzzo si conferma solidale non solo sul fronte dell’accoglienza dei profughi ucraini, ma anche per quanto riguarda la loro presa in carico da parte del nostro sistema sanitario regionale, pronto a fornire assistenza e terapie ai malati che sono dovuti fuggire dai luoghi del conflitto”. A dirlo il presidente della Regione Marco Marsilio commentando l'arrivo di altri due pazienti oncoematologici arrivati dall'Ucraina all'aeroporto di Pescara con un volo del nucleo aereo della guardia costiera di Pescara e organizzato dalla protezione civile e dalla Cross (Centrale remota operazioni di soccorso sanitario), con il coordinamento del referente sanitario regionale per le maxi emergenze sanitarie, Franco Marinangeli. A portarli dal confine ucraino a quello polacco sono stati i volontari della Misericordia con tre abruzzesi questa settimana in prima linea.

I due ragazzi arrivati ieri si trovano ora in ospedale, mentre i pazienti che li hanno accompagnati sono stati sistemati in strutture messe a disposizione dall'Ail (associazione italiana contro le leucemie-linfomi), che già da alcune settimane ha accolto diverse famiglie ucraine. “Un esempio di cooperazione interistituzionale – aggiunge l’assessore regionale alla sanitò Nicoletta Verì – che vede la nostra regione ancora una volta parte attiva nelle reti di emergenza nazionale gestite dalla Cross, che nelle fasi più difficili della pandemia ha visto trasferiti in Abruzzo pazienti covid provenienti dal nord Italia”.