Cura dell'ictus, l'ospedale taglia l'importante traguardo dei mille trattamenti di riperfusione cerebrale

Un traguardo importante e raggiunto grazie alla sinergia tra diversi reparti dell'ospedale di Pescara che ha tagliato la soglia dei mille trattamenti di riperfusione cerebrale, ovvero di trattamenti cerebrali dell'ictus, trombolisi sistemica e trombectomia meccanica. Interventi che, grazie alla tempestività, consentono di ridurre i rischi di disabilità e anche mortalità spesso determinati da un ictus.

A comunicarlo con orgoglio è la stessa Azienda sanitaria rimarcando che si tratta di un successo condiviso ta la Radiologia interventistica diretta dal dottor Vincenzo Di Egidio, la Neurologia d'urgenza e Stroke Unit diretta dalla dottoressa Maria Vittoria De Angelis.

Un risultato dunque frutto di un lavoro di squadra di cui fanno parte diverse unità operative e cioè anche il 118 diretto dal dottor Aurelio Soldano, il pronto soccorso guidato dalla dottoressa Tiziana Ferrara, il laboratorio Analisi diretto dal dottor Giancarlo Di Iorio, la Terapia intensiva e anestosiologia diretta dalla dottoressa Rosa Zocaro e dal Blocco operativo che vede alla guida la dottoressa Maria Rizzi.

“Nel contesto della medicina moderna – sottolinea la Asl in una nota -, uno degli obiettivi primari è quello di migliorare la diagnosi e il trattamento delle patologie tempo-dipendenti, tra cui l'ictus, una delle principali cause di disabilità e mortalità in tutto il mondo. Per realizzare questo obiettivo nel 2008 è nata la Stroke Unit di Pescara, fondata dal dottor Armando Mancini che con il suo team neurovascolare, nel settembre 2009 ha dato l’avvio al trattamento di trombolisi sistemica nell’ictus ischemico. Nel 2013, con l’approdo del dottor Di Egidio sono stati trattati i primi casi di ictus con l’approccio endovascolare e l’importante risultato ottenuto oggi è stato reso possibile dalla collaborazione con Mancini”.

Per capire la gravità di un ictus basta ricordare che questo si verifica quando il flusso di sangue al cercello si interrompe improvvisamente causando danni alle cellule cerebrali. Può essere ischemico e dunque causato da un coagulo che blocca il flusso sanguigno nel cervello, o emorragico che si verifica quando si rompe un vaso cerebrale. In entrambi i casi la diagnosi e il trattamento immediato consentono di minimizzare il danno cerebrale e migliorare le probabilità di recupero. Attività che richiede un lavoro in tandem tra le diverse unità.

Il percorso inizia quindi con la centralizzazione nell'ospedale di Pescara dei pazienti che hanno necessità di terapie di riperfusione tempo-dipendenti, trombolisi e trombectomia. Il 118 individua quindi il paziente con potenziale ictus ed attiva il percorso più rapido che dal luogo dell’evento conduce al pronto soccorso dove viene tempestivamente valutato dallo Stroke Team. Se viene confermato il sospetto di ictus viene inviato in Radiologi che gioca un ruolo cruciale nella diagnosi e nel trattamento dell'ictus. Attraverso tecniche avanzate di imaging infatti, come la tomografia computerizzata (Tc) e la risonanza magnetica (Rm), i medici possono visualizzare il cervello e identificare eventuali anomalie o danni. Questa diagnosi precoce è fondamentale per determinare il trattamento più appropriato e per ridurre al minimo le complicanze a lungo termine.

Entra quindi in gioco l’equipe della Neurologia d’urgenza e Stroke Unit responsabile della valutazione clinica del paziente e della gestione della terapia trombolitica sistemica che può rivelarsi risolutiva in parte dei casi di ictus ischemico. Il team della Radiologia interventistica in pazienti con occlusione di grandi vasi arteriosi cerebrali, effettua il trattamento di trombectomia meccanica per rimuovere l’ostruzione, mentre l' Anestesia e la Rianimazione si occupano dell'assistenza durante le procedure interventistiche svolte in sala angiografica e della gestione dell'eventuale complicanze post-procedurali.

“Il raggiungimento di mille procedure per il trattamento dell'ictus cerebrale presso l’ospedale di Pescara, è un risultato di grande rilevanza – rimarca quindi la Asl -. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza l'impegno e la dedizione di tutte l’equipe coinvolte. La collaborazione tra le varie unità operative ha dimostrato il valore dell'approccio multidisciplinare nel trattamento di condizioni mediche complesse come l'ictus e la sinergia degli interventi dalla diagnosi al trattamento sono testimonianza tangibile dell'efficacia di questo approccio integrato”.