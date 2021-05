Il Cup dell'ospedale chiude per un pomeriggio per l'interruzione dell'energia elettrica

Chiusura pomeridiana mercoledì 12 maggio per il Cup dell'ospedale di Pescara. Lo ha reso noto la Asl, aggiungendo che a causa del distacco dell'energia elettrica per alcuni lavori da parte di e-distribuzione in via Fonte Romana e via Renato Paolini, il centro unico di prenotazione rimarrà chiuso dalle 14,30 alle 17,30.

Per questo motivio, gli utenti potranno comunque usufruire dei servizi di prenotazione, pagamento nel poliambulatorio del presidio ospedaliero allo sportello laboratorio analisi del primo piano adeguatamente potenziato dalle 13,30 dalle 19. Restano regolarmente funzionanti le altre casse/cup e call center della Asl di Pescara.