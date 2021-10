Non ha il green pass e gli viene negato l'accesso nel Cup di Montesilvano, presentato un esposto

Un uomo di 61 anni di Montesilvano si è recato al Cup della Asl nella sede cittadina per pagare il ticket di una prestazione sanitaria ma gli sarebbe stato negato l'accesso.

Un'addetta del centro unico di prenotazione l'avrebbe infatti fermato perché non in possesso del green pass, come riferisce Ansa Abruzzo.

Il 61enne ha così richiesto l'intervento dei carabinieri per poter accedere nel Cup.

Un esposto sull'episodio, già definito, sarà presentato alla Procura di Pescara giovedì come informa Nico Liberati, rappresentante abruzzese del movimento "No Green Pass - Non toccate i minori". In base a quanto riferito nell'esposto l'uomo si era recato lunedì pomeriggio nel Cup di Montesilvano per pagare il ticket di una prestazione prenotata per oggi, mercoledì 20 ottobre. All'ingresso c'era un'incaricata che permetteva l'accesso solo ai possessori di green pass. Le persone sprovviste del certificato verde venivano rimandate indietro, impedendo di fatto prenotazioni e pagamenti al Cup, visite mediche e analisi già prenotate; nessuna delle persone presenti era a conoscenza di questa regola. All'ingresso c'era un cartello con la dicitura "Asl Pescara - Obbligo di green pass - Indossare la mascherina".

Di fronte al diniego dell'ingresso nella struttura per mancanza del green pass l'uomo ha prima chiamato i carabinieri di Pescara e poi quelli di Montesilvano, che gli hanno consigliato di tornare nuovamente al Cup e di chiamare la pattuglia in caso di accesso negato. I militari, una volta arrivati sul posto, dopo avere parlato con un responsabile del Cup hanno verificato - si legge nell'esposto - che «l'applicazione del regolamento non era conforme alla legislazione nazionale in quanto più restrittivo». Quindi hanno confermato all'uomo che era libero di accedere alla struttura senza green pass per qualsiasi tipo di prestazione.