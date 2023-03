Tre cuoche pescaresI di Lady Chef nella squadra nazionale per le gare nazionali e internazionali di cucina

Ci saranno anche tre cuoche di Lady Chef Pescara nella squadra nazionale che rappresenterà l'Italia in gare nazionale e internazionali. Durante i Campionati della cucina italiana 2023, tenuti a Rimini in occasione della Fiera "Beer & Food Attraction" sono state presentate, dalla coordinatrice nazionale Alessandra Baruzzi, le componenti della neonata squadra del sodalizio Lady Chef. Si tratta di Giovanna De Vincentis coordinatrice provinciale, Emma Barone segreteria ed Enza Liberati coordinatrice regionale,nonché docente dell’istituto Alberghiero “De Cecco” di Pescara. La De Vincentis si era qualificata durante i Campionati di cucina italiana 2022, ricevendo l'argento e il premio della critica gastronomica:

“Mettersi in gioco nelle competizioni non è da tutti in primis significa confrontarsi con le proprie capacità e accettare i propri limiti, per poi poterli superare, studiando e provando, ma soprattutto bisogna essere pronti ad accettare il giudizio altrui, vedendolo come una attività costruttiva per poter migliorare sempre”.

La Barone e la Liberati sono entrate nella squadra dopo una selezione nazionale con un centinaio di candidate arrivate da tutta Italia.

“Ricevere la comunicazione ufficiale di essere entrata a far parte del team nazionale mi ha riempita di orgoglio per l’ottimo risultato ottenuto, frutto di molto lavoro e allenamento fatto per arrivare alla selezione”. Anche per la chef Liberati “essere nella squadra Nazionale è molto importante, per il confronto e per le nuove opportunità di crescita professionale, che sicuramente saranno a vantaggio anche dei miei alunni”.