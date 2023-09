Avvistati i cuccioli dell'orsa Amarena: "Difficile riuscire a prelevarli, sono troppo giovani per narcotizzarli"

I cuccioli dell'orsa Amarena, uccisa il 31 agosto scorso a San Benedetto dei Marsi con un colpo di fucile, sono stati avvistati a poca distanza dal luogo dove la mamma è morta. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Marco Marsilio dopo aver parlato con il generale Giampiero Costantini comandante regionale dei carabinieri forestali e il direttore del parco nazionale Luciano Sammarone :

"Forestali e guardiaparco sono impegnati giorno e notte nel tentativo di rintracciare e catturare i cuccioli di Amarena per metterli in salvo. I cuccioli sono stati avvistati ma purtroppo non è facile prelevarli, sono troppo giovani per essere narcotizzati. La presenza di troppe persone che si stanno recando sul posto, pur con la lodevole intenzione di collaborare alle ricerche o per semplice curiosità, rende più complicata questa operazione già difficile. Ringrazio Carabinieri forestali e guardiaparco per l’encomiabile attività che stanno conducendo, e invito tutti a non recarsi sul posto senza giustificato motivo: il modo migliore di contribuire al ritrovamento e alla messa in sicurezza dei cuccioli è quello di lasciar lavorare gli specialisti nelle migliori condizioni possibili."

Marsilio poi ha confermato l'intenzione da parte dell'ente regionale di costituirsi parte civile contro l'uomo che ha ucciso Amarena dopo che l'orsa era entrata nella sua proprietà:

"Confermo la volontà della Regione di costituirsi parte civile nel processo che seguirà, ma nello stesso tempo condanno le minacce e le intimidazioni che hanno raggiunto l’autore colpevole di questa uccisione, minacce che hanno costretto le forze dell’ordine a istituire un servizio di sorveglianza a tutela della sua incolumità. A un atto incivile non si risponde con la barbarie".