I cuccioli dell'orsa Amarena si muovono molto e ripercorrono gli spostamenti fatti con la mamma [VIDEO]

Dal parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise arriva un nuovo aggiornamento riguardo ai 2 cuccioli dell'orsa Amarena.

«I cuccioli di Amarena stanno bene e nel corso di questa ultima settimana si sono mossi molto sul territorio ripercorrendo spesso gli spostamenti effettuati con la mamma», si legge in una condivisione su Facebook del parco.

I guardiaparco, i tecnici e i carabinieri forestali li hanno osservati diverse volte durante il monitoraggio, ma i due animali sono anche stati avvistati, di sfuggita, da alcuni cittadini.

«A testimonianza di quanto detto», continuano dal parco, «riportiamo alcune immagini realizzate, con una telecamera a visori notturni, alle ore 23:30 di domenica 24 settembre. Sappiamo che non sono immagini nitide e belle come tutti voi vi aspettereste, ma sono vere, anche se sicuramente saranno oggetto di discredito».

I cuccioli, le foto e la percezione del pubblico

«Sono ormai settimane che, oltre ad attestati di stima e riflessioni argomentate, abbiamo visto comparire sui social di tutto», aggiungono dal parco, «appelli, poesie, articoli con critiche aspre e non, libri in vendita scritti in pochi giorni, raccolte fondi poco chiare o quanto meno improbabili. In molti casi abbiamo riscontrato l'utilizzo di immagini di orsi, prese da motori di ricerca o da siti di stock di foto, che nulla hanno a che vedere con Amarena e i suoi cuccioli. Parallelamente, sono anche circolate molte foto vere, di Amarena e dei cuccioli. Foto scattate però mesi fa o, addirittura, foto dell'orsa con la cucciolata del 2020. Tali immagini, ripostate ora da chiunque e in continuazione, stanno restituendo una percezione distorta dei due cuccioli, come fossero ancora due animali selvatici di pochi mesi, piccoli e non autosufficienti. Una visione non corrispondente al vero che crea però nelle persone ulteriore apprensione e preoccupazione. Oggi i due giovani orsi hanno 8 mesi e si stanno alimentando per mettere su grasso da utilizzare durante il periodo dell'ibernazione: non sono più così come li vedete rappresentati sui social ma ben più grandi. Continueremo ovviamente a monitorare il territorio frequentato dai giovani orsi e, se disponibili, condivideremo con tutti le eventuali immagini».