Niente caccia al cinghiale nel Parco fino a quando i cuccioli di Amarena non andranno in letargo

Il vicepresidente della giunta e assessore regionale alla Caccia Emanuele Imprudente anticipa la misura spiegando che è stata presa in accordo con il mondo venatorio: lo stop è fino al 30 novembre con i giorni di sospensione che saranno recuperati a gennaio. Accolta dunque la richiesta dell'ente per mitigare i rischi per i cuccioli