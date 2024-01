I cuccioli dell'orsa Amarena hanno compiuto un anno, il resoconto del Parco dopo la scelta fatta perché vivessero liberi

Hanno compiuto un anno i cuccioli dell'orsa Amarena uccisa la notte tra il 31 agosto e il primo settembre. Per mesi abbiamo seguito, grazie ai continui aggiornamenti forniti dal Parco nazionale, letteralmente le loro orme sperando che la scelta fatta, quella di lasciarli liberi, portasse i risultati sperato. Ora i due cuccioli hanno messo su peso e dai primi di gennaio, fa sapere l'ente, “i segni di presenza lasciano intuire che si sono allontanati verso zone più selvagge della montagna e dal 10 gennaio è possibile che si siano rintanati”.

I due cuccioli insomma, sarebbero andati in letargo. Un anno di vita sotto i riflettori la loro, gli stessi che già qualche tempo fa l'ente ha chiesto di spegnere, soprattutto dopo la tragica morte di mamma orsa e per il Parco è l'occasione di fare un bilancio su quanto fatto per seguire il destino dei due orsetti partendo proprio dal momento del letargo.

“Quest’anno la stagione invernale, come ripetuto più volte, è caratterizzata da un meteo altalenante e anche gli orsi, come gli umani, provano ad adeguarsi, con risposte individuali. Mentre la maggior parte degli orsi, infatti, nonostante le alte temperature autunnali si sono rintanati a fine novembre, alcuni orsi, pochi, a dirla tutta, sono ancora attivi, come se il periodo dell’ibernazione fosse lontano”, si legge nell'ultimo posto pubblicato.

Il monitoraggio costante dei cuccioli: l'attività svolta dal 31 agosto 2023 all'8 gennaio 2024

Quindi il monitoraggio portato avanti dal 31 agosto 2023 all'8 gennaio 2024 che si sono tradotti in 118 turni dei guardiaparco nella fascia oraria 16-24. “Nello stesso periodo ai servizi serali e notturni si sono aggiunti quelli diurni, necessari per realizzare osservazioni dirette, controllare i segni di presenza, le fototrappole e gli eventuali danni. Nel monitoraggio con le fototrappole, i guardiaparco sono stati coadiuvati anche dai carabinieri Forestali – spiega ancora l'ente -. Fino al 10 gennaio sono stati segnalati 14 danni, arrecati soprattutto a un apiario che è stato frequentato diverse volte, qualche frutteto e pochi pollai. I guardiaparco hanno anche notato, durante questi lunghi mesi di osservazioni, il carattere per lo più riservato ed elusivo dei due orsi. Ovviamente il monitoraggio e i controlli sono proseguiti, cambiando solo nelle modalità, proprio perché, in questo momento, tutto lascia pensare a un rintanamento. I guardiaparco sono sempre e comunque sul territorio – rassicura il Parco - continuando a tenere d’occhio i luoghi frequentati dai due giovani orsi”.

Il Parco e la non facile scelta di lasciarli liberi costatagli non poche critiche: l'invito alla riflessione

Quindi quella scelta di lasciarli liberi dopo un primo momento in cui si pensava di catturarli. Una scelta per cui, ricorda lo stesso ente, critiche non sono mancate e cui oggi risponde invitando tutti a una riflessione. “Chi è deputato per mandato istituzionale alla conservazione e alla gestione della fauna e della natura in generale – scrive quindi nel post - ha un compito arduo e complesso, soprattutto laddove i territori protetti sono antropizzati e per la maggior parte di proprietà dei Comuni e dei privati. Le leggi e le competenze, che a molti sembrano non interessare, definiscono invece i confini giuridici e amministrativi e le modalità in cui un’area protetta può e deve operare, dovendo sempre cercare una sintesi con gli interessi e i mandati di altri soggetti, istituzionali e non”. “Gestione - rimarca il Parco nazionale - significa anche fare delle scelte, scelte che non sempre possono essere condivise da tutti. A settembre, abbiamo deciso di lasciare liberi questi due giovani orsi, dopo esserci confrontati con il mondo scientifico internazionale e ben consapevoli del complesso quadro generale. Abbiamo scelto, per l'appunto, di farli crescere liberi in natura. Una scelta, guidata dal rigore scientifico e dal confronto, che porta con sé molta responsabilità e rischi, affrontati anche grazie a tanta, tanta passione”.

“Ci colpisce spesso la sicurezza estrema e senza appelli di chi, pur non avendo mai passato un giorno, studiando e monitorando gli orsi – conclude - ha chiesto soluzioni diverse sicuramente più semplici da attuare. Sono proprio le soluzioni semplici alle questioni complesse, che invece dovrebbero farci riflettere”.