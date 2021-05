Cucciola trovata in via Alento, aiutiamola a ritrovare il padrone [FOTO]

È stata trovata una cucciola di cane in via Alento, a Pescara: era in mezzo al traffico e molto spaventata, ma sembra abituata al contatto con gli umani.

Un ragazzo l'ha recuperata, e ora la cagnolina si trova a casa sua a Porta Nuova. Aiutiamola a ritrovare il suo padrone. Se qualcuno la sta cercando, può contattare per qualsiasi informazione il numero di telefono 392/4126099.