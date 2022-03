Il cantante montesilvanese Crytical accede al serale di 'Amici'

Il cantante montesilvanese Crytical, al secolo Francesco Paone, ha guadagnato l'accesso al serale di "Amici", talent-show condotto da Maria De Filippi che partirà sabato 19 marzo e andrà in onda, come consuetudine, su Canale 5. Il Comune di Montesilvano commenta con gioia questo importante risultato dell'artista, parlando di "una bellissima notizia per tutti noi".

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche giovanili Alessandro Pompei, che ha seguito le gesta di Crytical fin dagli albori: "Tutta Montesilvano tiferà il talento locale", conclude la nota del Comune, ricordando altresì che, lo scorso anno, il giovane interprete è stato finalista di un progetto promosso dalla stessa amministrazione cittadina, "Follow the future".