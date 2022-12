Consegnate le croci di anzianità per i 15 anni di servizio ai vigili del fuoco del distaccamento volontari di Montesilvano [FOTO]

Emozionante cerimonia nel distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Montesilvano. In occasione della festa di Santa Barbara, la protettrice del corpo, il 4 dicembre scorso è avvenuta la consegna delle croci di riconoscimento per anzianità di servizio. In particolare, 10 vigili del fuoco hanno raggiunto i 15 anni di attività nel distaccamento. Si tratta del capo squadra volontario Guerino Martinelli, capo squadra volontario Valerio Franceschini, vigili volontari Fabrizo Amato, Domenico Blasioli, Marco Delle Monache, Carlo Giansante, Corrado Masciarelli, Marco Miccichè, Renzo Speranza e Christian Roncone.

Ricordiamo che anche nel comando provinciale di Pescara, in viale Pindaro, è stata festeggiata sempre domenica 4 dicembre la santa patrona con la consegna delle onoreficenze di servizio ad alcuni vigili del fuoco che operano nella caserma, oltre ad un open day per tutti i cittadini con dimostrazioni di interventi da parte del personale e la spiegazione di tutti i servizi che i vigili del fuoco svolgono sul territorio.