Giornata mondiale della Croce Rossa, il comitato di Spoltore inaugura tre nuovi mezzi

Oggi, 8 maggio, si è tenuta la cerimonia con l'inaugurazione di due ambulanze, di cui una militare, e una Fiat Panda per i servizi socio-sanitari da effettuare in favore della propria comunità

Oggi, 8 maggio, in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa il comitato di Spoltore ha inaugurato tre nuovi mezzi: si tratta di due ambulanze, di cui una militare, e una Fiat Panda per i servizi socio-sanitari da effettuare in favore della propria comunità. Alla cerimonia erano presenti il generale Gabriele Lupini, ispettore nazionale del corpo, e il colonnello Roberto Spremberg, comandante del centro di mobilitazione per il centro Italia e servizi Capitale.

Tra gli altri c’era anche il dottor Massimo Barra, presidente della standing commition per la Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. È intervenuto anche il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, al quale è stato presentato un report delle attività dei volontari del Comitato Cri. Ospite d'onore era Valentina Di Zio, appena nominata testimonial del comitato Cri grazie all’impegno della sua famiglia che ha sempre contribuito alle attività del comitato.

Il presidente Pierluigi Parisi ha spiegato che "presto sarà realizzato un progetto salvavita “Spoltore Cardio protetta” nel quale la famiglia Di Zio contribuirà economicamente in modo cospicuo. Gli inarrestabili volontari hanno un unico grande cuore e, nonostante le intemperie quotidiane, continuano a prendersi cura dei propri concittadini".