Chiedono crocchette per il canile come regalo di compleanno, l'iniziativa di 2 coniugi pescaresi

Un regalo di compleanno davvero diverso dal solito quello che una coppia di coniugi pescaresi ha chiesto ai loro amici.

Niente di personale per la festa di compleanno celebrata ieri, domenica 13 settembre, ma crocchette da destinare ai cani ospitati nel canile di via Raiale a Pescara.

Una decina di sacchi di crocchette sono così consegnate nel canile grazie alla generosità di questa coppia.

Non si è fatto attendere il ringraziamento dei volontari della Lega nazionale per la difesa del cane che così scrive con una condivisione su Facebook: «Maria ed Antonio, questi 2 coniugi meravigliosi, hanno fatto il compleanno insieme e ieri, alla loro festa, hanno chiesto agli invitati invece dei soliti regali, di donare delle crocchette che oggi ci hanno consegnato in canile».