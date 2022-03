Crisi idrica, il sindaco di Città Sant'Angelo: "Sarà un'estate con meno criticità"

“Questa mattina abbiamo incontrato i vertici tecnici di Aca in previsione della stagione estiva, quanto riportato dai tecnici ci fa sperare in un estate meno grave dell’anno scorso, le criticità che l’anno scorso abbiamo vissuto, quest’anno non si dovrebbero ripetere”. Lo annuncia, seppur con precauzione, il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti sul suo profilo facebook. “Le cariche idriche delle sorgenti ci fanno ben sperare – ribadisce - ed i lavori che la società sta effettuando sul territorio per risolvere le criticità delle perdite avranno sicuramente un effetto positivo. Resta il fatto che ho voluto comunque predisporre un piano di emergenza per rifornire i cittadini di acqua qualora si ripresentasse un emergenza come l’anno scorso. Per questo i punti che si attiveranno per rifornire l’acqua in fase di emergenza saranno: scuola Fabbiani (marina di Città Sant’Angelo), scuola Verzella (madonna della pace), campo sportivo (centro storico), piazza Villa Cipressi (Villa Cipressi)”.