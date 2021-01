Nasce Covidzone, il sito web per conoscere zone di rischio e restrizioni nelle regioni italiane

Con la fine delle restrizioni relative alle feste natalizie, torna in vigore il sistema delle colorazioni delle regioni in base al rischio Covid. Se nel fine settimana in corso tutta Italia sarà ancora in zona arancione, da lunedì 11 gennaio in base alla situazione del contagio le regioni avranno diverse colorazioni, con l'Abruzzo che sarà giallo almeno fino al 15 gennaio.

Per fare chiarezza e soprattutto evitare confusione ai cittadini, è nato il portale covidzone.info, dove si potrà conoscere in tempo reale la colorazione di qualsiasi regione italiana. Inoltre, saranno visualizzate in automatico tutte le specifiche restrizioni per quella regione in modo da evitare che i cittadini inconsapevolmente possano compiere delle infrazioni. L'utente ha anche la possibilità di vedere nei giorni successivi (fino a 8 giorni di distanza) quale sarà il colore di ogni regione. Infine, sarà possibile conoscere la situazione relative alle vaccinazioni in ogni regione, scaricare i moduli di autocertificazione in base al colore della regione selezionata e la situazione sul fronte dell'apertura delle scuole in presenza.