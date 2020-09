Tre nuovi casi di Covid a Silvi: fra loro un'insegnante di una scuola di Montesilvano

Tre nuovi casi di Coronavirus registrati a Silvi negli ultimi giorni. Lo ha fatto sapere il sindaco Scordella con un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook. In realtà, come spiega il sindaco, si tratta di due giovani rientrati dalla Sardegna che volontariamente hanno effettuato i tamponi risultando positivi. L'altra persona è un'insegnante che opera a Montesilvano:

Nel primo caso si tratta di due giovani rientrati dalla Sardegna che hanno effettuato di propria iniziativa il test dove sono risultati positivi. Si sono posti immediatamente in isolamento e ora sono in via guarigione. Il terzo caso si riferisce a una insegnante che opera a Montesilvano. Anche in questa circostanza sono state adottate tutte le misure previste dai protocolli sanitari. I tre casi accertati sono risultati asintomatici. In ogni caso, è esclusa la presenza di focolai nella nostra città.