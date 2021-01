Covid, nuovi casi in alcune classi delle scuole di Pescara: scatta la quarantena per altri alunni e docenti

Continuano ad aumentare i casi di positività nelle scuole di Pescara e di conseguenza le classi in isolamento fiduciario. Il vicesindaco e assessore Santilli ha infatti fatto sapere che oltre agli alunni e docenti in isolamento da diversi giorni per i casi di Covid registrati nei giorni scorsi, da domani due classi della scuola media "Tinozzi" saranno in isolamento. Si tratta di una prima e di una seconda media. Anche una classe di prima elementare dell'istituto comprensivo 8 in via del Concilio inizierà da domani l'isolamento fiduciario.

Situazione delicata invece all'istituto comprensivo 6, dove alle otto classi già in quarantena da qualche giorno si aggiungono altre due classi dove nella giornata di oggi 28 gennaio sono stati individuati dei casi di positività. Si tratta di due classi delle elementari. Qui dunque salgono a dieci le classi complessivamente in quarantena.