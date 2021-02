Covid, chiuse tutte le scuole di Pescara: il sindaco Masci firma l'ordinanza

Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Pescara a causa del Covid. Lo ha deciso il sindaco Masci assieme al vicesindaco Santilli, firmando la relativa ordinanza che dispone, di fatto, il blocco delle lezioni e attività didattiche in presenza dall'8 febbraio fino al 16 febbraio prossimo. La decisione arriva a seguito dell'aumento sensibile dei contagi registrato negli ultimi giorni.

Sono dunque interessati i bambini e ragazzi dai 3 a 12 anni e riguarda tutte le scuole pubbliche e private ovvero scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Le attività proseguiranno con la didattica a distanza al 100%, esattamente come per le scuole superiori chiuse con l'ordinanza del presidente della Regione Marsilio di ieri, 5 febbraio.

Nell'ordinanza si legge che il sindaco di Pescara ordina "in via precauzionale e cautelativa, a far data dal 08/02/2021 e sino al 16/02/2021, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di I grado del Comune di Pescara, pubbliche e private, al fine di far eseguire alle istituzioni scolastiche una sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici".