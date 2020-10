Cluster di Covid nella scuola media Rossetti di Pescara: scatta chiusura, alunni e personale scolastico in quarantena

Cluster di Coronavirus nella scuola media Rossetti di Pescara, in via Raffaello. Per questo, è stata disposta la sospensione delle lezioni in aula e la chiusura del plesso scolastico, con tutto il personale scolastico, i docenti e gli alunni in isolamento domiciliare fiduciario in attesa di essere sottoposti ai tamponi che la Asl eseguirà nei prossimi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intero plesso scolastico, che ospita anche tre quinte elementari, rimarrà chiuso con sanificazione dei locali. Sono circa 600 le persone che dovranno per ora rimanere in isolamento fiduciario. A quanto pare, dopo un primo singolo caso accertato i positivi sono diventati una decina.