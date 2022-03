Covid, Liborio Stuppia (Università D'Annunzio): "Omicron 2 avanza anche in Abruzzo, contagia anche i vaccinati"

Anche in Abruzzo la variante Omicron 2 del Coronavirus avanza. Lo ha confermatoa IlPescara.it Liborio Stuppia, ordinario di Genetica Medica all'università D'Annunzio di Chieti / Pescara e direttore del laboratorio di genetica molecolare che fin dall'inizio della pandemia si occupa del sequenziamento del virus sui contagi anche nella nostra regione. Stuppia ha aggiunto che attualmente la nuova variante del virus è al 20% rispetto al totale dei contagi presenti in Abruzzo, ma in breve tempo diventerà sicuramente dominante, come accaduto d'altronde con tutte le nuove varianti del Covid che si sono dimostrate più contagiose rispetto a quelle precedenti.

Da qui l'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni: come spiega il docente universitario, la variante Omicron 2 è ancora più contagiosa rispetto a quella attualmente dominante in base all'aumento degli indici di contagio e diffusione analizzati dall'inizio di marzo.

" È ancora presto per fare ipotesi sulla sua pericolosità, serviranno nuovi dati nelle prossime settimane: a fronte di un aumento della diffusione di una variante, infatti, occorrono diversi giorni o settimane per capire quali ripercussioni ci saranno sui ricoveri. Dalle prime indicazioni, però, sembra che la sintomatologia sia abbastanza simile all'attuale variante Omicron, anche se l'aumento della contagiosità fa intuire che probabilmente anche le persone vaccinate con tre dosi e dunque che hanno completato il ciclo di somministrazioni possono essere infette. In questo caso, però, lo sviluppo della forma severa di Covid sembra essere ancora abbastanza raro".

Ricordiamo che l'Abruzzo è tornato in zona bianca dal 7 marzo scorso mentre a fine marzo, in base all'attuale piano del Governo, le restrizioni dovute alla pandemia dovrebbero essere ulteriormente ridotte anche se l'uso del green pass per i luoghi al chiuso dovrebbe restare almeno fino all'inizio dell'estate.