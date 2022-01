Covid, fondazione Gimbe: Abruzzo verso la zona arancione, aumento del 38,3% dei contagi in una settimana

Aumentano ancora in modo esponenziale i casi di Covid in Abruzzo, e la pressione sugli ospedali sta per raggiungere i parametri da zona arancione. Lo ha certificato la fondazione Gimbe che dall'inizio della pandemia segue l'andamento dei contagi e della campagna vaccinale nelle regioni italiane. Nella settimana dal 5 all'11 gennaio, come riporta Adnkronos, c'è stato un peggioramento dei casi per 100 mila abitanti, pari a 4.203 con un aumento del 38,3% fra il 5 e 11 gennaio. Per la prima volta dalla quarta ondata sono sopra la soglia di saturazione sia i posti letto in area medica (25,5%) che quelli in terapia intensiva (17,7%). Per il passaggio in zona arancione ci sono ancora a disposizione 59 posti in area medica ed appena 4 in terapia intensiva. Per la zona rossa invece i posti da riempire sono ancora 192 per l'area medica e 22 per la terapia intensiva.

Sul fronte vaccini la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79% (media Italia 79%) a cui aggiungere un ulteriore 2,8% (media Italia 3,8%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 59,3% (media Italia 61,5%); la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 1,3% (media Italia 2,4%) a cui aggiungere un ulteriore 14,5% (media Italia 15,9%) solo con prima dose. Questo l"elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Teramo 2.385, Chieti 2.328, Pescara 2.041, L'Aquila 1.740.