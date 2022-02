Covid, Fazii: "Uscire dall'emergenza senza regole sarebbe un errore"

Uscire dall'emergenza a fine marzo potrebbe essere “un enorme madornale” se questo si tradurrà nella fine delle “misure di contenimento”.

Lo si potrebbe anche fare, purché si mantengano “norme di comportamento che siano più o meno normate”.

Così a Il Pescara Paolo Fazii, responsabile del Reparto di microbiologia dell’ospedale civile di Pescara sulla possibilità di tornare alla normalità subito dopo il 31 marzo, come annunciato da Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al ministero della Salute.

Il picco dei contagi, assicura Fazii, è stato raggiunto e viviamo un momento di “lieve discesa. Ora mi aspetto una drastica riduzione dei casi dopo la metà di febbraio per arrivare ad un numero molto limitato dalla primavera in poi”. Questo però, sottolinea, non vuol dire che il virus si potrà considerare endemico. “Bisogna sottolineare innanzitutto che c'è ancora la Delta che è più pericolsa di Omicron e che comunque la stessa Omicron non è 'una banale influenza'. Endemico il virus lo sarà quando arriverà qualche variante più benigna di Omicron che resta un virus ancora molto patogeno, seppur meno delle varianti che lo hanno preceduto ed incide dal punto di vista della pericolosità sia nei soggetti che non si sono vaccinati che nei fragili vaccinati”. Se è vero che, con l'arrivo delle temperature più calde, la stessa pericolosità diminuisce, ricorda Fazii, è altrettanto vero che, con il ritorno del freddo, le cose cambiano. Quello che deve accadere, dunque, è che “si adatti all'ospite umano, che non lo 'uccida', diventando quindi un raffreddore comune o poco meno. Per questo ci vuole ancora tempo”.

Uscire dall'emergenza dunque, sarebbe anche possibile, purché non sia una sorta di 'tana libera tutti', ma fatto con “un atteggiamento prudente anche perché abbiamo visto che questa variante si trasmette anche per aerosol: non è più un problema di distanziamento sociale visto che si mantiene negli ambienti chiusi”, aggiunge il responsabile del reparto di microbiologia dell'ospedale civile di Pescara sottolineando che, in ambienti chiusi, l'uso della mascherina sarebbe più che consigliato anche a fine emergenza.