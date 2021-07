Covid, i dati Gimbe: risalgono i contagi ma non i ricoveri, il 12,1% degli over 60 completamente vulnerabile

Aumentano i contagi nell'ultima settimana in Abruzzo per il Covid, ma non i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Lo ha fatto sapere la fondazione Gimbe che ha analizzato l'andamento della pandemia in Italia e nel nostro Paese. Peggiora la performance riguardante i casi per 100 mila abitanti, mentre sul fronte della vaccinazione il 12,1% degli over 60 è completamente scoperto rispetto al contagio, non avendo ricevuto nessuna dose. La media nazionale è del 12,4%.

La percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 40,8% a cui aggiungere un ulteriore 21,8% solo con prima dose; la percentuale di popolazione over 80 con ciclo completo è pari all'88,6% a cui aggiungere un ulteriore 2,7% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è pari al 66,7% a cui aggiungere un ulteriore 23,6% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è pari al 58,7% a cui aggiungere un ulteriore 25,3% solo con prima dose.