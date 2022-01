Covid, anticipate le date per lo screening di massa degli studenti delle scuole superiori: il calendario aggiornato

Il Comune di Pescara ha annunciato una modifica per il calendario dello screening di massa sugli studenti delle scuole superiori pescaresi. Inizialmente, infatti, i tamponi su base volontaria per i ragazzi e ragazze degli istituti superiori cittadini erano fissati per lunedì 10 gennaio, ma ora la data è stata anticipata: verranno infatti eseguiti sabato 8 gennaio e domenica 9 gennaio nella palestra del liceo scientifico "Galilei" in via Balilla 34. Questo il cronoprogramma previsto per sabato 8 gennaio: ore 9 Liceo scientifico "Galilei", ore 10,30 Istituto Tecnico "Acerbo", ore 12 paritarie, ore 15 liceo "Marconi", ore 16 Istituto "Misticoni Bellisario", ore 17 Istituto "Di Marzio Michetti".

Domenica 9 gennaio ore 9 Istituto "Manthonè", ore 10,30 Liceo scientifico "Da Vinci", ore 11,30 Liceo classico "D'Annunzio", ore 15 Ipssa "De Cecco", ore 16,30 Itis "Volta".

Per gli Istituti Comprensivi 1-2-4-6-7 lo screening invece avverrà nella palestra della scuola media "Ugo Foscolo" in via Einaudi 1: sabato 8 gennaio dalle 9 alle 10.15 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 1.dalle 10.15 alle 11.30 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 4, dalle 11.30 alle 13.00 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 6; dalle 15.00 alle 16.00 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 1, dalle 16.00 alle 17.00 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 4, dalle 17.00 alle 18.00 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 6.

Domenica 9 gennaio dalle 9 alle 11 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 2, dalle 11 alle 13 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 7, dalle 15 alle 16.30 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 2,

dalle 16.30 alle 18 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 7.

Per gli Istituti Comprensivi 3-5-8-9-10 e paritarie lo screening avverrà nella palestra della scuola media "Gabriele Rossetti" in via Raffaello Sanzio 181. Sabato 8 gennaio dalle 9 alle 10.15 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 5, dalle 10.15 alle 11.30 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 10, dalle 11.30 alle 13.00 gli alunni delle scuole primarie delle paritarie, dalle 15.00 alle 16.00 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 5, dalle 16.00 alle 17.00 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 10, dalle 17.00 alle 18.00 gli alunni delle scuole secondarie delle paritarie.

Domenica 9 gennaio dalle 9 alle 10.15 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 3, dalle 10.15 alle 11.30 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 8, dalle 11.30 alle 13.00 gli alunni delle scuole primarie del Comprensivo 9; dalle 15.00 alle 16.00 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 3, dalle 16.00 alle 17.00 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 8, dalle 17.00 alle 18.00 gli alunni delle scuole secondarie del Comprensivo 9.