Covid, nel Pescarese aumentano del 53,7% i nuovi casi: tutti i dati aggiornati dalla fondazione Gimbe

Ancora un aumento di casi da Covid in Abruzzo e in gran parte del nostro Paese. A certificarlo la fondazione Gimbe, che fin dall'inizio della pandemia ha monitorato l'andamento della diffusione dei contagi e la campagna vaccinale. Nella settimana fra il 16 e 22 marzo, c'è stato a livello nazionale ulteriore aumento di nuovi casi (502.773 vs 379.792, pari a +32,4%), con una lieve diminuzione dei decessi (924 vs 976, pari a -5,3%, di cui 83 riferiti a periodi precedenti).

In aumento anche i casi attualmente positivi (1.200.607 vs 1.036.124, +164.483, pari a +15,9%), le persone in isolamento domiciliare (1.191.183 vs 1.027.149, +164.034, pari a +16%), i ricoveri con sintomi (8.969 vs 8.473, +496, pari a +5,9%); in calo le terapie intensive (455 vs 502, -47, pari a -9,4%). L'aumento, spiega il presidente Nino Cartabellotta, riguarda tutto il Paese ed è più rilevante nelle regioni del sud. A livello regionale, in Abruzzo l'aumento dei nuovi casi è stato del 40.7% con circa 3.187 positivi ogni 100 mila abitanti. A livello provinciale, Pescara non fa parte delle 38 province con incidenza supreriore ai 1000 casi per 100 mila abitanti, ma si ferma a 965 con un aumento però rispetto alla settimana precedente del 53,7%. In Abruzzo attualmente sono occupati il 7,2% dei posti letto in terapia intensiva, e il 20% nei reparti di area medica.

Sul fronte delle vaccinazioni, a livello nazionale al 23 marzo sono ancora 6,96 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 2,45 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni. Di conseguenza, le persone attualmente vaccinabili sono circa 4,51 milioni, un dato che non tiene conto delle esenzioni di cui non si conosce il numero esatto.