Covid, tornano in dad alcune classi delle scuole di Pescara per casi sospetti o confermati di positività al virus

Con l'aumento dei contagi in Abruzzo e anche a Pescara, torna la didattica a distanza per alcune classi di tre istituti pescarsi a causa dei sospetti o dei casi conclamati di Covid. L'assessore e vicesindaco Gianni Santilli ha fatto sapere che attualmente la dad è stata attivata per due classi del liceo Classico D'Annunzio dove si sospetta la positività di una docente in attesa del referto del tampone, una classe dell'istituto scolastico in via Scarfoglio dove invece un caso è già stato accertato e confermato, e in due classi della scuola primaria Bosco dell'istituto comprensivo 9.

L'attività di monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane da parte della Asl e dell'amministrazione comunale per intercettare tempestivamente gli eventuali positivi circoscrivendo la diffusione del contagio all'interno degli istituti scolastici e nelle famiglie.