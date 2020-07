Covid nelle Terme di Caramanico, ma nessun allarmismo: la Asl tiene a fare delle precisazioni

La notizia apparsa ieri su alcuni organi di stampa regionali ha creato inutili i ingiustificati allarmismi.

"Tracce di Covid. Chiuse le Terme di Caramanico", sparato in prima pagina a nove colonne è indubbiamente un titolo sensazionale, ma la direzione generale della Asl di Pescara è prontamente intervenuta per fare chiarezza.

Il Dipartimento di Prevenzione, non appena venuto a conoscenza del fatto, si è attivato per applicare tutte le procedure del caso rispettando i protocolli di sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fin da subito è partito il sopralluogo da parte del servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, sottoponendo a tampone diagnostico i 43 dipendenti della struttura termale e gli ospiti dell'hotel. Domani, lunedì 27 luglio, si completeranno i controlli rivolti agli operatori sanitari non in servizio. La scrupolosità viene anche da ulteriori controlli che si ripeteranno tra cinque giorni per verificare la persistenza della negatività dei tamponi. Solo a quel punto, al termine delle verifiche, si darà parere di prosecuzione o meno delle attività. Tutti gli ambienti sono stati sanificati.