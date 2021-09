Covid, calano i contagi nell'ultima settimana in Abruzzo: i dati aggiornati della fondazione Gimbe

Nella settimana 25/31 agosto scendono quasi del 20% i nuovi casi accertati in Abruzzo in base ai dati della fondazione che studia l'andamento della pandemia nel nostro Paese

In Abruzzo calano i contagi da Covid nell'ultima settimana, mentre restano sostanzialmente stabili i ricoveri in ospedale. La fondazione Gimbe, che dall'inizio dell'emergenza sanitaria studia l'andamento della pandemia nel nostro Paese, ha diffuso i dati relativi alla settimana fra il 25 e il 31 agosto. I casi per 100 mila abitanti passano a 170, con un calo del 18,6% rispetto alla settimana precedente. I ricoveri restano sotto le soglie critiche sia per quelli ordinari che per le terapie intensive che anzi hanno fatto registrare anche una diminuzione.

Sul fronte della campagna vaccinale la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 66,4% (media Italia 63,9%) a cui aggiungere un ulteriore 6,8% (media Italia 8%) solo con prima dose; la popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 12,2% (media Italia 12,2%).