Solo 5 positivi al Covid a Città Sant'Angelo, il sindaco: "Andiamo verso un'estate tranquilla"

Sono solo 5 le persone attualmente positive al Coronavirus nel comune di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Perazzetti con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook. Il primo cittadino evidenzia come i numeri siano decisamente bassi e costantemente in calo, considerando che da molti giorni ormai non vengono segnalati nuovi positivi:

"In base alla comunicazione ufficiale della Asl di Pescara, ad oggi, risultano 5 positivi sul territorio comunale. Siamo sulla strada giusta per poter vivere un’estate tranquilla. Proprio per questo, adesso, non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Continuiamo ad indossare la mascherina e vacciniamoci."

Ricordiamo che tutta la provincia di Pescara fa registrare da diverse settimane dati molto bassi per quanto riguarda i nuovi contagi da Covid, tanto che il presidente della Regione Marsilio nei giorni scorsi aveva chiesto che tutto l'Abruzzo potesse diventare zona bianca con una settimana d'anticipo o almeno la nostra provincia visto l'andamento dei casi. Proposta poi rifiutata dal ministro Speranza.