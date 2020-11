Salgono a 72 gli attualmente positivi al Covid a Città Sant'Angelo

Sono 72 gli attualmente positivi al Covid a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale angolana, a seguito della comunicazione da parte della Asl, avvenuta ieri 21 novembre, di 4 nuovi tamponi positivi. Sono due invece le persone guarite nelle ultime ore.

Gli ospedalizzati sono 2, mentre 64 persone si trovano in isolamento domiciliare, 5 residenti di Città Sant'Angelo stanno effettuando la quarantena in altro comune e un residente di un altro comune si trova nella cittadina pur essendo domiciliato altrove. Il Comune raccomanda il rispetto dei decreti e delle ordinanze in vigore, oltre all'uso della mascherina e il rispetto dei protocolli di sicurezza.