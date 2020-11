VIDEO | Covid e cultura cinese, intervista a Claudio Dei Rocini

Il giornalista pescarese Paolo Sinibaldi ha incontrato, per la trasmissione "Parliamone", il dottor Claudio Dei Rocini, medico in prima linea con mille storie (anche avventurose) da raccontare: il Covid e il terrore diffuso, ma anche le esperienze in Cina e la cultura cinese spiegate da chi in quel Paese ha vissuto per lungo tempo.

Inoltre gli studi in agopuntura e le passioni per l'atletica leggera, la marcia, la pallamano e la musica. Vi proponiamo una sintesi dell'intervista. La puntata completa di "Parliamone" è visibile QUI.