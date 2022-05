In Abruzzo sono 1.208 i nuovi positivi e 737 guariti: aumenta il numero dei ricoverati

Sono 1.208 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

Complessivamente sono stati eseguiti 1.883 tamponi molecolari e 7.048 test antigenici.

Registrato anche il decesso una persona residente in provincia di Chieti.

Netto balzo in avanti anche di coloro che sono guariti (+737) e il totale arriva a 325.952 guariti. A oggi, domenica 8 maggio, sono 56.899 gli attualmente positivi (+497), 304 le persone ricoverate in area medica (+3), 9 i pazienti in terapia intensiva (invariato) e 56.559 in isolamento domiciliare (+467).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (181), Chieti (408), Pescara (295), Teramo (275), fuori regione (16), in accertamento (33).