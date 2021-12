Covid, in Abruzzo arriva lo stop ai tamponi molecolari per confermare la positività di un test rapido antigenico

Stop ai tamponi molecolari di conferma per chi ha già un test rapido antigenico positivo al Covid. Lo ha deciso la Regione Abruzzo con l'assessorato alla sanità che ha inviato la circolare alle quattro asl nel primo pomeriggio di oggi 29 dicembre. I test molecolari sarano riservati solo alle condizioni ritenute indispensabili, come ad esempio la necessità di valutare la presenza della variante Omicron.

Alla ricezione del referto di positività attraverso il sistema telematico Attra-2, l’autorità di sanità pubblica dovrà provvedere solo alla prenotazione del tampone molecolare di fine isolamento per il soggetto positivo e di fine quarantena per i suoi contatti, secondo le tempistiche già previste dai protocolli sanitari vigenti:

"La disposizione regionale si è resa necessaria alla luce dell’insostenibile sovraccarico operativo che si registra in tutte le strutture negli ultimi giorni e tiene conto del perfezionamento delle performance analitiche dei test antigenici attualmente in uso, che rende meno rilevante l’eventualità di falsi negativi." Ricordiamo che in tutte le Asl abruzzesi il sistema di prenotazione ed esecuzione dei test molecolari è in forte sofferenza a causa dell'aumento esponenziale dei nuovi positivi avuto negli ultimi giorni sul territorio.