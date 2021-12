Covid-19: chiusi i centri per l’impiego di Pescara e Chieti

A seguito dei casi di Covid-19 sono stati chiusi i centri per l’impiego di Pescara e Chieti. Il provvedimento si è reso necessario per rafforzare le misure di prevenzione alla diffusione del coronavirus.

In un primo momento la chiusura del Cpi del capoluogo adriatico, i cui uffici si trovano in via Passolanciano, era stata disposta fino al 2 dicembre; adesso è arrivata la nuova decisione con la riapertura degli uffici e ripresa dell’attività di sportello (solo su appuntamento) da lunedì 6 dicembre.

Il personale, dunque, lavorerà in modalità smartworking. Il differimento della riapertura al prossimo 6 dicembre è stato disposto dal direttore del dipartimento lavoro.