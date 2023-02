Coronavirus: sempre meno i contagi, ecco com'è andata l'ultima settimana

Sono 812 (di cui 256 reinfezioni) i casi di covid-19 registrati tra il 4 e il 10 febbraio in Abruzzo, con il totale dei contagi che dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, sale a 649.702 (di cui 36.390 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 56 e 92 anni, di cui uno risalente a periodi precedenti e comunicato solo questa settimana dalla Asl): 3.906 i decessi complessivi.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 635.567 dimessi/guariti (+869 rispetto a venerdì scorso). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.229 (-63 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 82 pazienti (-11 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (+1 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 2.948 tamponi molecolari (2580118 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7.925 test antigenici (4794997).

Del totale dei casi positivi, 131.185 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+129 rispetto a venerdì scorso), 186.959 in provincia di Chieti (+271), 155.045 in provincia di Pescara (+246), 154.194 in provincia di Teramo (+177), 13.216 fuori regione (+1) e 9103 (-12) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.