Coronavirus: oggi 2.714 contagi, ben 21 i ricoveri nelle ultime 24 ore

Sono 2.714 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo con il totale che, da inizio emergenza e al netto dei riallineamenti, raggiunge quota 448.373.

Lo riporta il bollettino quotidiano diffuso dall'assessorato regionale alla sanità che manca oggi dei dati relativi alle consuete voci riportate nel report per un problema tecnico. Tra i dati rilevati quello dei ricoveri. Ben 21 quelli delle ultime 24 ore in area medica con il totale che sale a 190; cinque, uno in più di ieri, i ricoverati in terapia intensiva. I contagi di oggi sono risultati dai 2.006 tamponi molecolari (2.384.097 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 8-894 test antigenici (3.904.509 quelli complessivamente eseguiti).