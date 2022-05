Coronavirus: oggi 434 positivi e 538 guariti, continuano a scendere i ricoveri

Sono 434 i positivi al covid-19 registati oggi in Abruzzo e individuati grazie ai 1.671 tamponi molecolari e i 3.165 test antigenici eseguiti. I guariti sono 538 con il totale che sale a 379.778 da inizio pandemia. Un decesso è stato registrato oggi in provincia dell'Aquila, specifica il bollettino quotidiano regionale. Gli attualmente positivi sono 21.942 (-105). Sono 205 i ricoveri in area medica (-5), 10 in terapia intensiva (invariato), 21.727 le persone in isolamento domiciliare (-100). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (84), Chieti (113), Pescara (106), Teramo (103), fuori regione (10), in accertamento (18).