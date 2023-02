Coronavirus: nell'ultima settimana molti più guariti che contagiati, netto anche il calo dei decessi

Sono 1.348 (di cui 672 reinfezioni) i casi di covid-19 registrati in Abruzzo tra il 28 gennaio e il 3 febbraio e che portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 648.890 (di cui 36.134 reinfezioni). Un numero in calo rispetto alla scorsa settimana quello che emerge dal bollettino regionale, così come a scendere nettamente sono i decessi: 5 quelli registrati e riferiti a persone età compresa tra 54 e 93 anni, di cui uno risalente a periodi precedenti e comunicato solo questa settimana dalle Asl. Il totale sale a 3.900. Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 634.698 dimessi/guariti (+2.229 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.292 (-886 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 93 pazienti (-18 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (-2 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 3.361 tamponi molecolari (2.577.170 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 9.319 test antigenici (4.787.072).

Del totale dei casi positivi, 131.056 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+179 rispetto a venerdì scorso), 186.688 in provincia di Chieti (+413), 154.799 in provincia di Pescara (+366), 154.017 in provincia di Teramo (+380), 13.215 fuori regione (+21) e 9.115 (-11) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.